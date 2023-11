Müstair GR: Das Hotel Chalavaina ist «Historisches Hotel 2024»

Das Hotel Chalavaina in Müstair (Graubünden) wurde zum historischen Hotel 2024 erkoren.

Historisches Hotel des Jahres 2024: Diese Auszeichnung darf das Hotel Chalavaina im bündnerischen Müstair am Montag entgegennehmen. Zum 28. Mal in Folge fand diese Schweizer Verleihung statt. Die Jury besteht aus Expertinnen und Experten der Fachverbände Gastro Suisse, Hotellerie Suisse, Schweiz Tourismus und Icomos Suisse sowie der Schweizer Landesgruppe des Internationalen Rats für Denkmalpflege.

Mit der 1254 erstmals als Herberge erwähnten Chasa Chalavaina würdigt die Auszeichnung einen der ältesten Gasthöfe des Landes. Der ursprüngliche Passgasthof in der Ortschaft Müstair in Graubünden blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. So schwor der Bündner Vogt Benedikt Fontana im Jahr 1499 seine Truppen für die Calvenschlacht (Battaglia da Chalavaina) ein – daher stammt auch der Name des Hotels.

Der weitläufige Garten hinter dem Hotel bietet einen Rückzugsort für die Gäste. Hotel Chalavaina Die Zimmer sind auf zwei Gebäude verteilt und haben ihren alten Charme beibehalten. Hotel Chalavaina Eine Übernachtung ist ab 85 Franken buchbar. Hotel Chalavaina

Auch heute noch erstrahlt das fast 770 Jahre alte Hotel an der Verbindungsachse Ofenpass zwischen Graubünden und Südtirol in seiner alten Pracht. So sind beispielsweise die Tische und Stühle im Restaurant die gleichen wie zuvor und auch die sogenannte Russküche ist unverändert und bietet Platz für acht Gäste.

«Wir sind hocherfreut über diese Auszeichnung»

Mittlerweile gehört das Hotel zur neu gegründeten Stiftung Chasa Chalavaina, welche im Jahr 2021 angefragt worden ist, ob sie das Hotel vom über 80-jährigen ehemaligen Eigentümer und Gastgeber Jon Baptista Fasser übernehmen wollte. Aufgrund der drohenden Schliessung des historischen Gasthauses entschied die ehrenamtliche Stiftung, sich an das Projekt zu wagen. «Wir sind hocherfreut über diese Auszeichnung. Da wir das Hotel als Quereinsteiger übernommen haben, sehen wir diese als eine schöne Anerkennung an», sagt Giorgio Gadola, Präsident der Stiftung.

Auf die Frage, was das Hotel auszeichnet, erklärt er: «In den über 700 Jahren Vergangenheit als Gasthof hat sich besonders viel Geschichte angesammelt. Unsere Vorgänger haben es geschafft, das Gebäude so gut wie möglich zu erhalten, was nicht selbstverständlich ist und das Hotel Chalavaina einmalig macht.»

Restaurant Kronenhalle und Spanische Weinhalle ebenfalls ausgezeichnet

Neben dem Hotel Chalavaina wurde auch das beste historische Restaurant 2024 gekürt. Diese Auszeichnung durfte die Zürcher Kronenhalle entgegennehmen, welche nächstes Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert und «bis heute die Gastfreundschaft, Traditionen und das Erbe der Gründerfamilie Zumsteg pflegt», wie es in der Mitteilung zur Auszeichnung heisst.

Der Spezialpreis 2024 ging dieses Jahr an die Spanische Weinhalle in Burgdorf. Diese wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von einer spanischen Weinhändlerfamilie gegründet und ist bis heute ein beliebter Treffpunkt für Kulinarik-Fans. Auf der Speisekarte stehen Gerichte aus der orientalischen Küche, hergestellt aus regionalen Produkten.