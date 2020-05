Jahrelanges Defizit

Hotel-Einnahmen sollen Luzerner Eiszentrum retten

Das Eiszentrum schreibt jedes Jahr bis zu 400’000 Franken Verlust. Nun soll ein Teil des Areals gewinnbringend überbaut werden.

Der Luzerner Stadtrat will nun mit einem Investorenmodell die Voraussetzungen schaffen, um die Anlage bis 2050 finanziell zu sichern.

Das regionale Eiszentrum in Luzern erwirtschaftet jedes Jahr ein Defizit von 300’000 bis 400’000 Franken.

Wie der Stadtrat in seinem am Freitag veröffentlichen Bericht und Antrag an den Grossen Stadtrat schreibt, generiert der Eissportbetrieb des Regionalen Eiszentrums jährlich ein Defizit von 300'000 bis 400'000 Franken. Das Zentrum soll nun sein strukturelles Defizit mit Einnahmen aus einem Hotel, Büros oder aus Wohnungen decken. Mit einem Investorenmodell sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, die Anlage bis 2050 finanziell zu sichern.