Fachkräftemangel im Tourismus: Hotel im Wallis lockt mit 10 Wochen Ferien für Mitarbeitende

Doch die neue Regel ist kein Freibrief. Die zusätzlichen Ferien können nur in den Monaten Mai und Juni bezogen werden. Dies sei aber laut Hotel eine gut planbare Ferienzeit für die Angestellten. Die 5-Tage-Woche mit zwei Ruhetagen am Stück bleibt ebenfalls bestehen.

Eine Idee, die einen Versuch wert ist

Die zwölfmonatige Anstellung bringt für die Mitarbeitenden im Leben weniger Bürokratie und mehr Sicherheit mit sich. So müssen sie sich nur einmal bei der Gemeinde an- oder abmelden und können Mietverträge für ein ganzes Jahr abschliessen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland haben zudem die Möglichkeit, eine Aufenthaltsbewilligung B zu beantragen.

«Das Cervo setzt am richtigen Ort an»

Die Mediensprecherin von Zermatt Tourismus befürwortet die Taktik des Hotels: In der aktuellen Situation seien kreative Lösungen gefragt. «Das Cervo setzt am richtigen Ort an und schafft ein attraktives Angebot für die Mitarbeitenden.» Die einzigartigen Arbeitsbedingungen würden dazu beitragen, gut ausgebildetes Personal nach Zermatt zu locken und den dortigen Service und den Hotellerie-Standard hochzuhalten.

Die Jahresverträge trügen zusätzlich dazu bei, die «Mitarbeiter an den Betrieb zu binden», sagt Laura Anthamatten, Marketing-Chefin im Walliserhof Saas-Fee. Ihr Gastbetrieb verwendet bereits seit 2019 ein ähnliches System, jedoch ohne die zusätzliche Ferienzeit. In Saas-Fee habe sich dies ausgezahlt.

In Zermatt steht man noch am Anfang. Die zwölfmonatigen Verträge mit zehn Wochen Urlaub werden erst einmal auf die Probe gestellt. Nach Ablauf der Probefrist in einem Jahr will Osterwalder beurteilen, ob sich die Umstellung für alle gelohnt hat. Laut Budget sollen zumindest keine Mehrkosten entstehen.