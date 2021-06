Hotel Klausenpasshöhe verkauft vor Abriss sein Inventar

Das neu gebaute Hotel Klausenpass soll am 1. Juli den Betrieb aufnehmen.

Das Hotel Klausenpasshöhe in Unterschächen UR wird durch einen Neubau ersetzt.

Nach knapp 120 Jahren geht die Geschichte des Hotel Klausenpasshöhe in Unterschächen UR zu Ende. Bei Touristen und Personen auf Tagesausflügen ist das Hotel sehr beliebt. Weil das Gebäude über die Jahre immer mehr in Schieflage geraten ist, soll es bald abgerissen werden. Bevor aber das Gebäude dem Erdboden gleichgemacht wird, wird das Hotelinventar verkauft.

Und da gibt es allerhand verschiedene Sachen, die weg müssen. «Das Hotel ist rund 120 Jahre alt. Wir haben viele Sachen, die nun nicht mehr ins neue Hotel passen», wie Verwaltungsrat Gustav Schuler auf Anfrage sagt. «Wir haben viele Kommoden, Schränke, Nachttische, Spiegel, Tische, Stühle und auch Garderoben», so Schuler. Ein Teil des Mobiliars stamme noch aus den 1910er- und 1920er-Jahren. «Natürlich hat es nach so vielen Jahren da und dort auch Gebrauchsspuren am Mobiliar», sagt Schuler. Hinzu kommen Bilder, Lampen und weitere Gegenstände. Sogar die Fensterläden werden verkauft.