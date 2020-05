Im Clinch mit Booking.com

Hotel verrechnet Übernachtung, obwohl es geschlossen hat

Ein 20-Minuten-Leser war im Clinch mit Booking.com. Das Unternehmen wollte ihm kein Geld rückerstatten, obwohl seine gebuchte Leistung nicht erbracht wurde. Auch andere Nutzer beschweren sich über Booking.

20-Minuten-Leser J. ist «masslos enttäuscht» von Booking.com. Ende April wollten er und seine Frau das gemeinsame Hochzeitsjubiläum in einem 5-Sterne-Hotel in Barcelona feiern, das sie über die Online-Buchungsplattform gefunden hatten. Doch wegen der Corona-Krise fiel die Reise aus. Obwohl das Hotel geschlossen war, zog es ihm am Tag des geplanten Check-in den Buchungsbetrag in Höhe von 361 Euro von der Kreditkarte ab, wie J. zu 20 Minuten sagt – Frühstück inklusive.