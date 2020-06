Nordsee

Hotel will keine Gäste über 130 Kilo

Ein Strandhotel an der deutschen Nordsee nimmt keine stark übergewichtigen Gäste auf. Die edlen Designermöbel könnten kaputt gehen, sagt die Betreiberin.

Das Beachhotel Sahlenburg im deutschen Cuxhaven steht in der Kritik. Grund: Das Hotel an der deutschen Nordsee will keine übergewichtigen Menschen beherbergen. «Aus Haftungsgründen weisen wir darauf hin, dass das Interieur für Menschen mit einem Körpergewicht von mehr als 130 kg nicht geeignet ist», heisst es auf der. Denn laut Betreibern seien die Designer-Möbel des Hotels viel zu empfindlich.

Hotel-Betreiberin Angelika Hargesheimer begründete gegenüber dem Magazin «buten und binnen» die Entscheidung: «Sie haben ja unten die Designerstühle gesehen, das sind richtige Klassiker. Wenn sich da eine Person von über 130 Kilogramm draufsetzt, die sitzt da mit einer Pobacke drauf und der Stuhl hält das auch nicht lange aus. Ich möchte aber ein Designer-Hotel haben, also ich möchte schöne Möbel haben – und nicht so Eiche brutal.»

Zu kleine Dusche, zu enge Stühle

An dieser Begründung stören sich viele. Ein klarer Fall von Diskriminierung sei das. Doch Hargesheimer will das so nicht gelten lassen und weist die Vorwürfe entschieden zurück. Der Grund für den Hinweis auf der Hotel-Seite sei ein kaputtes Hotelbett gewesen, in dem ein Gast mit Übergewicht geschlafen hätte, so die Hotel-Betreiberin zur Deutschen Presse-Agentur.