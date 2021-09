Rätselhafter Tod : Hoteldirektor (56) stirbt in thailändischem Ferienparadies

Seit vergangenem Samstag wurde ein österreichischer Hoteldirektor vermisst. Am Mittwochabend wurde der 56-Jährige neben einer Strasse gefunden – tot.

Wie die «Kronen Zeitung» am Freitag berichtet, fehlte von einem österreichischen Hotel-Chef auf den Philippinen seit dem 11. September jede Spur. Der Österreicher war offenbar zu einer Wanderung aufgebrochen, kehrte aber nicht mehr zurück, heisst es in dem Bericht der Tageszeitung weiter.

Das letzte Lebenszeichen des 56-Jährigen war laut dem Bericht das Bild einer Überwachungskamera des «Zeavola Resorts» auf den Phi-Phi-Inseln in Thailand. Es war am vergangenen Samstag um 14.24 Uhr aufgenommen worden. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, ihn später noch am Strand gesehen zu haben. Er war alleine unterwegs und hatte einen Rucksack dabei.