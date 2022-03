Solidarität mit Ukraine - Hotelkette bietet gratis Zimmer für Flüchtende an

«Für alle geflüchteten Familien und Freunde von unseren Mitarbeitenden stellen wir per sofort als Übergangslösung ein Zimmerkontingent kostenfrei zur Verfügung», teilt das Management der B-Smart-Hotels auf Facebook mit. Die Gruppe betreibt über ein halbes Dutzend Hotels in der Ostschweiz und in Liechtenstein sowie weitere in anderen Regionen der Schweiz. Insgesamt sind es 16 Betriebe in denen rund 140 Personen arbeiten.