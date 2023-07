Hotellerie-Einsteiger wird zum Hoteldirektor

Das Capsule Hotel in Luzern am Hirschengraben 40 bietet 16 Schlafkapseln.

«Ich freue mich sehr und fürchte mich auch nicht vor der Verantwortung», sagt Bischof, der extra für diesen Job von Dortmund nach Luzern umgezogen ist. « Das Hotel funktioniert ja fast vollautomatisch und in die anderen Aufgaben werde ich jetzt eingeführt.» Zudem bleibt seine Vorgängerin, Valentina Rodoni (28), noch in Luzern angestellt – sie kann ihm jederzeit bei Fragen helfen.

Vom Hoteldirektor zum Startup-Gründer?

So schnell zum «Hoteldirektor» zu werden, das ist das Konzept eines speziellen Praktikums, welches das Capsule Hotel in Luzern anbietet. Es handelt sich um ein «Business-Trainee»-Programm, in dem junge Leute dabei unterstützt werden, selber Startup-Gründer zu werden oder innovative Konzepte in der Wirtschaftswelt umzusetzen. Nebst den 60 Stellenprozent, die für die Hotelführung reserviert sind, dürfen die anderen 40 Prozent in andere Projekte investiert werden.