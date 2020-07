Ruppige Methoden

Hotelplan-Angestellte erhielten Kündigung per E-Mail

Die Massenentlassung bei der Migros-Reisetochter sorgt für Konsternation: Die Mitarbeitenden erfuhren schriftlich von ihrer Entlassung. Und sie mussten ihren Pult unverzüglich räumen.

170 Stellen davon in der Schweiz.

Die angekündigte Massenentlassung beim Reiseunternehmen Hotelplan läuft offenbar eher ruppig ab. In der Schweiz fallen 170 Stellen dem Sparhammer zum Opfer. Recherchen der « SonntagsZeitung » zeigen, dass den betroffenen Angestellten per E -M ail gekündigt wurde. « Die Kündigung kam aus heiterem Himmel » , sagen verschiedene Betroffene, die teils schon sehr lange für Hotelplan arbeiten. «Dass etwas passieren würde, wussten wir und ist nachvollziehbar. Aber die Art der Entlassung ist absolut unwürdig», kritisiert eine Person, die über 15 Jahren im Unternehmen arbeitete.

«Einzig machbarer Weg»

Für eine Migros-Tochter ungewohnt hart war auch die Abwicklung der Kündigung. Die Betroffenen wurden per sofort freigestellt, der Mailaccount schon am Tag nach der Ankündigung abgestellt, wie die « SonntagsZeitung » schreibt. Das Pult musste in kürzester Zeit geräumt werden. Begründet wurde die Gangart mit Kurzarbeit und Homeoffice-Arbeit. Auch wolle man den Angestellten raschmöglichst die Stellensuche ermöglichen.