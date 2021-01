Bis Ende Februar : Hotelplan schliesst fast alle Filialen

Wegen der Homeoffice-Pflicht schliesst der Reiseveranstalter Hotelplan vorübergehend die meisten von insgesamt 86 Filialen. Telefonisch sind Buchungen weiterhin möglich.

Auch die Hotelplan-Filiale in Winterthur bleibt vorübergehend zu.

Seit Montag gelten in der Schweiz verschärfte Corona-Massnahmen, dazu gehört auch die Homeoffice-Pflicht. Dies sei einer der Gründe für die Schliessungen. Auch laufe momentan generell sehr wenig, so Gähweiler. Telefonisch seien Buchungen weiterhin möglich, ebenso können Kunden in eine der elf Hub-Filialen gehen.