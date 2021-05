Kosten sparen - Hotelplan vermietet Platz in Reisebüros an Salt

Sunrise in der Papeterie

Für Telekommunikationsanbieter ist ein Shop-in-Shop-Konzept nicht ungewöhnlich. Sie finden sich etwa oft in Elektronikfachgeschäften. Salt teilt aktuell Ladenflächen mit den Reparaturpartnern iKlinik, Fix Repair und Mobilecare. die Firmen waren aber auch vorher schon in branchenfremden Läden vertreten. So findet sich etwa seit mehreren Jahren an bester Lage in der Marktgasse in Winterthur ein Sunrise-Shop, der sich in einer Papeterie einmietete. Bis im Sommer will Sunrise aus der Papeterie ausziehen und einen eigenen Shop gleich nebenan betreiben.