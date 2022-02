Bali : Hotels im Ferienparadies zockten Touristen mit Quarantäne-Aufschlag ab

Offiziell als Quarantänehotels ausgewiesene Unterkünfte forderten auf Bali Quarantäneprämien, Reiseveranstalter verlangten überteuerte Preise für Touristenvisa: Nun möchte die indonesische Regierung durchgreifen.

via REUTERS

Für viele ist die indonesische Insel Bali eine Traumdestination: Es locken weitläufige Sandstrände an den Küsten, im Inselinneren erheben sich imposante Vulkanlandschaften und kunstvoll angelegte Reisterrassen. Im Zuge der Corona-Pandemie war der Reiseverkehr nach Indonesien lange stark eingeschränkt, denn der Staat war besonders schwer betroffen. So durften seit April 2020 Reisende aus der Schweiz und anderen Ländern die Insel Bali nicht mehr betreten. Seit dem 4. Februar hat Bali seine Grenzen nun wieder geöffnet. Wie nun bekannt wurde, haben sich gewisse Tourismusanbieter in der schwierigen Zeit zusätzlich bereichert.