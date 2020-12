«Screening-Tests sind in Diskussion»

Um die über 10’000 Personen, die kürzlich aus Grossbritannien eingereist sind, in der Schweiz lokalisieren und kontaktieren zu können, koordiniere sich der Bund mit den Kantonen, sagt Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit, an der Medienkonferenz am Montag. «Dafür wurden die Fluginformationen der Fluggesellschaften verlangt.» Es geht um 92 Flüge. Ob in Touristen-Hotspots Massentests durchgeführt werden, sei jedoch noch nicht klar, sagt Mathys. «Screening-Tests sind in Diskussion.»