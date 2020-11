Die Logiernächte seien in den letzten Monaten um 63,5 Prozent eingebrochen.

Mit dieser Aktion auf dem Schwanenplatz machten die Luzerner Hotels am Donnerstag darauf aufmerksam, dass sie viele Festivals und kulturelle Anlässe in der Stadt ermöglichen.

Die Hotel- und Restaurantbetriebe in Luzern fordern von Stadt und Kanton ein finanzielles Hilfsprogramm.

Luzerner Hotels fordern Hilfe in der Corona-Krise. Die Logiernächte seien in den letzten Monaten um 63,5 Prozent eingebrochen. Die betriebswirtschaftlichen Perspektiven der Hotels seien schlecht bis sehr schlecht. Auch im Sommer, als de Corona-Fallzahlen tiefer als derzeit waren, wurden weniger Übernachtungen verzeichnet.

Der Tourismus sei «schwer krank», sagte Conrad Meier, Präsident von Luzern Hotels, an einer Medienkonferenz am Donnerstag. Auch Andreas Züllig, Präsident Hotelleriesuisse, sagte, die Situation sei «ausserordentlich dramatisch». Das Virus habe über Nacht dem gesamten Tourismus den Stecker gezogen. Sämtliche Grundlagen für einen normalen Geschäftsverlauf seien weg.

Die Hotellerie sei struktur- und systemrelevant. Es brauche daher bereits ab Dezember Hilfe, sonst würden Strukturen zerstört, die in Zukunft wieder benötigt würden. Konkret verlangen die Luzerner Hotels nun nach staatlicher Hilfe von Stadt und Kanton Luzern. Das Hotel Schweizerhof postete auf Facebook die konkreten Forderungen.

So verlangen die Hotels zum Beispiel, dass sie Covid-19-Kredite in Härtefällen nicht zurückzahlen müssen oder dass die Höchstdauer für den Bezug von Kurzarbeit gestrichen wird. Oder: Die Hotels wollen auch, dass die Einreise-Bestimmungen in die Schweiz dank Corona-Schnelltest erleichtert werden.