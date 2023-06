Jeansshorts werden lang: Hotpants weichen jetzt Jorts

Während transparente Kleider durch die Decke gehen, werden Shorts diesen Sommer zahm. Statt der kurzen Hotpants aus Denim sind jetzt lange Shorts aus Jeans gefragt. So trägst du das Trendpiece.

Chic oder casual

Anders als Hotpants, die einen lockeren Vibe mit sich bringen, kommen die Jeansshorts oder Jorts genannt, auch elegant daher. In dieser Saison wird das Stück nämlich lange und geht fast bis zum Knie. Wie Hailey Bieber zeigt, wird die Jort in Weiss im Handumdrehen chic.

Auch ein gemütlicher Look ist mit den Jeansshorts problemlos möglich. Instant-Coolness verleihen ausgefranste Jorts im 80s-Stil.

Einen schnellen Look stylst du mit einem knalligen T-Shirt und bequemen Sandalen.

Auch Männer tragen Jorts

Jeansshorts sind besonders in der Männergarderobe beliebt und gehören auch diese Saison zu den absoluten Basics. Du kannst bei deinem Styling mit Sneakers und Jorts voll auf den angesagten Dad-Look setzen. Oder du kombinierst das Stück mit eleganten Schuhen und passendem Denim-Hemd, wie Prada das für Frühling und Sommer 2023 macht.

Auch ein lockeres Styling hast du mit der kurzen Hose im Handumdrehen beisammen: Content Creator Mr. Upperhand macht den Look mit Tanktop, Bomberjacke, Cap und Retro-Sneakers komplett.

Auch casual Look ist mit Jeansshorts schnell gestylt.

Der 2000er-Vibe liegt in der Mode im Trend: Mit Jorts kannst du diese Dekade in deinen Kleiderschrank holen. Dazu wählst du ein Paar, das baggy und oversized sitzt. Auch diesen Look kannst du mit Sneakers, Shirt und Cap ganz locker stylen.