Anklage gegen Donald Trump – «Pence könnte der Schwachpunkt sein»

In Washington, D.C. wird Donald Trump an einer öffentlichen Anhörung vor Gericht erwartet. Anlass sind die Anklage wegen versuchter Einflussnahme auf das Ergebnis der US-Wahl 2020 und Trumps Rolle rund um den Sturm seiner Anhänger aufs Capitol am 6. Januar 2021.

Das liegt auch daran, dass alle anderen Anklagen Trump nicht dingfest machen können, sondern im Gegenteil sein Narrativ bedienen. So kann er trotz aller Prozesse in den Umfragen zulegen und aus der Wahlkampffinanzierung richtig Kapital schlagen. Selbst die Anklage wegen der gebunkerten Geheimdokumente in Mar-a-Lago verfängt in den Augen der Wählerinnen und Wähler nicht, da auch Präsident Joe Biden Geheimdokumente bei sich zu Hause gelagert hatte. Die aktuelle Anklage in Washington, D.C., bei der es wirklich um alles geht, ist für viele republikanische Wähler und Wählerinnen mittlerweile nur noch «more of the same».