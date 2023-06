St. Gallen : «Problematische Führungskultur» – HSG entzieht Professor Leitung seines Instituts

«Es bestand eine problematische Führungskultur», schreibt die Universität St. Gallen. Dienstliche und private Interessen wurden am Institut für Supply Chain Management stark vermischt. Es handelt sich dabei um einen der beiden Professoren, die wegen der Plagiatsaffäre in den Fokus geraten sind. Der Entzug der Leitung steht aber nicht direkt im Zusammenhang mit der Plagiatsaffäre.



Der Entzug der Leitungsfunktion sei in der Geschichte HSG einmalig, sagt Rektor Bernhard Ehrenzeller laut FM1-Today. Der Entzug erfolgt mit sofortiger Wirkung. Betroffen ist Professor Wolfgang Stölzle. Seine Nachfolge als Institutsleiter wird Professor Thomas Friedli. Stölzle wurde bislang nicht gekündigt. Er arbeitet nach wie vor am Institut. Stölzle wird vorgeworfen, dass eine starke Vermischung von privaten Interessen und solcher der Universität bestanden haben. Dabei habe Stölzle die Sensibilität zur Erkennung von Interessenskonflikten gefehlt. «Nicht alle Vorwürfe, die von verschiedenen Seiten gegen Wolfgang Stölzle erhoben worden sind, konnten erhärtet werden», schreibt die HSG in einem Communiqué. Aktuell würden für den Abschluss des Administrativverfahrens noch vertiefende Abklärungen laufen.