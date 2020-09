Gegen Simon Evenett, Wirtschaftsprofessor an der Universität St. Gallen, werden schwere Vorwürfe erhoben, weil es im MBA-Programm zu Unregelmässigkeiten gekommen sei. Dies berichtet die «SonntagsZeitung» . Der viel zitierte Akademiker, der an Elite-Universitäten wie Cambridge und Yale studierte, ist seit 2010 Direktor des MBA-Programms und Professor für Internationalen Handel und Wirtschaftsentwicklung.

Zudem seien Studenten nach einer nicht bestandenen Prüfung ausgeschlossen worden, obwohl der Ausschluss noch nicht rechtsgültig war. Die «SonntagsZeitung» erwähnt einen zweiten Fall, bei dem einem Studenten der Ausschluss per einfachem Brief mitgeteilt worden sei.

Aufsichtsbeschwerden gegen Professor und Universitätsrat

Obwohl der Universitätsrat unabhängig sein müsste, wurde die Untersuchung gegen Evenett durch eine weitere HSG-Professorin geleitet, welche kein ordentliches Mitglied des Universitätsrates ist. Doch selbst bei dieser Untersuchung stellte der Universitätsrat in seinem Entscheid vom Juni 2020 fest, dass über Jahre hinweg die Leistungsverfügungen des MBA-Studiengangs «nicht den Rechtserfordernissen einer korrekten Verfügung genügten». Dennoch wurden laut der Zeitung keine Disziplinarmassnahmen gegen Simon Evenett eingeleitet.

Cottinelli reichte eine zweite Aufsichtsbeschwerde ein. Diese richtet sich gegen die in diesem Zusammenhang durchgeführte Untersuchung des Universitätsrats.

Keine Kompromisse

Äussern tut sich aber ein anderer St. Galler Anwalt, der kürzlich Erfahrungen mit Evenett gemacht hat. Auch er vertritt Mandanten, die sich mit Evenett in einem Rechtsstreit befinden. Der Anwalt, der aus Schutz seinen Mandanten gegenüber anonym bleiben möchte, lässt kein gutes Haar an Evenett. «Ich habe ihn als äusserst stur und nicht kompromissbereit erlebt», so der Anwalt. Zudem sei er immer ziemlich arrogant aufgetreten und habe neben seiner keine andere Meinung gelten lassen.