HSG-Professor soll Arbeiten von Studenten unter eigenem Namen veröffentlicht haben

Darum gehts Ein Professor der HSG soll sowohl in seiner Dissertation als auch seiner Habilitation Plagiate verwendet haben.

Als Plagiat bezeichnet man beispielsweise die Übernahme von fremden Texten, also überspitzt gesagt abschreiben.

Nun werden auch Vorwürfe laut, dass er Masterarbeiten seiner Studenten unter seinem eigenen Namen veröffentlicht haben soll.

Nach dem Plagiatsverdacht bei einem Professor an der Universität St. Gallen werden jetzt weitere Vorwürfe gegen ihn laut. Er soll, wie das « Tagblatt » berichtet (Bezahlartikel), in seinen Publikationen Arbeiten seiner Schülerinnen und Schüler unter eigenem Namen als Erstautor veröffentlicht haben.

Gemäss der Forschungsplattform «Alexandria» der Universität St. Gallen hat er in den letzten Jahren Hunderte wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Laut Recherchen des «Tagblatt», die diese mittels Plagiatssoftware genauer untersuchte, soll dabei ein Muster ersichtlich sein: Bei vielen Publikationen, bei denen der HSG-Professor als Erstautor aufgeführt ist, handelt es sich um Abschlussarbeiten von HSG-Studierenden.

Studierende sind verärgert

Die Arbeiten sollen grösstenteils eins zu eins übernommen worden sein. «Da der Professor eine Mentor-Figur einnahm, hinterfragte ich sein Handeln kaum. Erst im Nachhinein wurde mir klar, als ich ihn als Hauptautor bei meiner Arbeit gesehen habe, dass mein Vertrauen missbraucht wurde», sagt ein ehemaliger Student, der anonym bleiben will, zu 20 Minuten. Ein weiterer Student erklärt, dass man mit Vorwürfen immer vorsichtig sein müsse, fügt jedoch Folgendes hinzu: «Ich kann nicht sagen, was alles von den Vorwürfen stimmt und was nicht, ich kann nur sagen, dass ich mich damals sehr geärgert und mich ausgenützt gefühlt habe.»

Über ein Dutzend ehemalige Studentinnen und Studenten sollen betroffen sein. Die Masterarbeiten lassen sich nicht auf Anhieb in der Datenbank entdecken. «Die Arbeit ist als ‹vertraulich› klassifiziert, weil er das so wollte. Das passiert eigentlich nur, wenn vertrauliche Daten in der Arbeit vorkommen – was bei meiner Arbeit definitiv nicht der Fall ist», so ein ehemaliger Student zum «Tagblatt».

«Wir haben grösstes Interesse daran, dass der Fall eingeordnet wird»

Die HSG veröffentlichte am Dienstagabend eine Stellungnahme des Rektors Bernhard Ehrenzeller auf ihrer Webseite. «Uns beschäftigt sehr, dass solche Vorwürfe geäussert werden. Wir haben grösstes Interesse daran, dass der Fall richtig eingeordnet wird», so Ehrenzeller in der Stellungnahme. Es stimme nicht, dass die HSG den Plagiatsverdacht nicht ernst genommen habe. «Im Verfahren zur Anschuldigung konnte kein Plagiat festgestellt werden», so der Rektor weiter. Die Überprüfung sei anspruchsvoll und könne nicht abschliessend mit einer Plagiatssoftware erfolgen.

«Unsere Sorge gilt selbstverständlich den betroffenen Studierenden. Auch in diesem Fall gehen wir den Vorwürfen nach. Wenn Studierende Missstände vermuten, und wollen, dass diese untersucht und aufgeklärt werden, bitten wir sie, sich an die entsprechenden Stellen an der HSG zu wenden», so Ehrenzeller zu den Vorwürfen der Studentinnen und Studenten.

Auf Anfrage von 20 Minuten äusserte sich der Anwalt des beschuldigten HSG-Professors nicht zu den neuen Vorwürfen. Im ersten Artikel des «Tagblatt» teilte er mit, dass «weder eine Verletzung von wissenschaftlichen Standards noch ein wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne der Integritätsrichtlinien» erkennbar sei. Es gilt die Unschuldsvermutung.