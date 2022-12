HSG-Professor droht Studierenden mit dem Anwalt

1 / 2 Ein Professor der HSG soll in seiner Habilitation Plagiate verwendet haben. Universität St.Gallen (HSG) Studentenvereine wollen sich dagegen wehren und sind besorgt. 20min/News-Scout

Darum gehts Einem HSG-Professor werden Plagiate vorgeworfen.

Ein weiterer Professor der HSG soll Studierenden mit einem Anwalt drohen.

Die Universität leitet umfassende Untersuchungen ein, die im Frühling abgeschlossen werden sollen.

Studentenvereine zeigen sich besorgt um den dadurch entstandenen Schaden an der Universität.

Ein Professor der Universität St. Gallen (HSG) wird beschuldigt, in seiner Habilitation Plagiate verwendet zu haben. Ebenfalls werfen ihm ehemalige Studierende vor, deren Arbeiten unter seinem Namen als Erstautor veröffentlicht zu haben. Die Habilitation betreut hat ein weiterer Professor, gegen den bereits eine interne Untersuchung der Universität läuft.

Wie das «Tagblatt» (Bezahlartikel) schreibt, sollen Studierende und Angestellte das Gespräch mit Journalisten meiden, weil ihnen das «geraten worden sei». Grund dafür soll ein Professor sein, der mit einem Anwalt droht. Es handelt sich um jenen Professor, der die Habilitation des beschuldigten Professors abgenommen hat. Sie haben beide in Darmstadt (D) studiert. Laut «Tagblatt» haben sogar beide an der umstrittenen Habilitation mitgeschrieben.

Umfassende Untersuchungen eingeleitet

Der jetzt drohende Professor soll an der HSG für seine Umgehensweise bekannt sein. Laut einer Angestellten soll er nicht nur gegen aussen mit seinem Anwalt antworten. Ausserdem läuft gegen ihn laut «NZZ am Sonntag» derzeit eine Untersuchung wegen «unklarer Geschäftsbeziehungen in seiner privaten Beratungsfirma».

Unter anderem wird der Professor verdächtigt, mit einer privaten Beratungsfirma Forschungsgelder, die für die HSG vorgesehen waren, in seine eigene Tasche gesteckt zu haben. Laut HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller wurde eine umfassende Untersuchung gegen ihn und das Institut eingeleitet. Diese soll voraussichtlich im Frühling abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit unterrichtet der besagte Professor weiter. Für beide Professoren gilt die Unschuldsvermutung.

«Das schadet der ganzen Universität»

Ein langjähriges Mitglied einer St. Galler Studentenverbindung ist entsetzt. «Dass einer Abschlussarbeiten von Studenten in seinem Namen publiziert hat und der andere – der die Verantwortung an den plagiierten Arbeiten trägt – auch noch Leute mit einem Anwalt mundtot machen will, ist eine üble Sache», sagt er zum «Tagblatt».

Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. «Die BWL-Leute haben längst vergessen, dass sie an der Uni sind, um zu forschen. Stattdessen sind sie damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Das schadet der ganzen Universität enorm», so das Mitglied der Studentenverbindung weiter. In den Augen der HSG-Vereine sei es bedenklich, dass sich die Universität nach wie vor hinter den «Plagiatsprofessor» stelle. Sie fordern eine transparente Untersuchung mit einem eingebundenen Plagiatsforscher.

