HSG ruft Freistellung von Professor zurück – Untersuchung läuft weiter

So wurde am Montag die Freistellung von einem der zwei Professoren wiederrufen.

In der Plagiatsaffäre an der HSG gibt es eine neue Entwicklung.

Die HSG hat im Rahmen der Plagiatsaffäre an der Uni die Freistellung gegenüber einem Professor wiederrufen. «Der Präsident des Universitätsrates Stefan Kölliker widerruft die Freistellung, die er gegenüber Prof. Dr. Wolfgang Stölzle ausgesprochen hatte», heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag.

Der Professor soll Gelder veruntreut haben

Dem Logistikprofessor soll unter anderem vorgeworfen worden sein, mit seiner Beratungsfirma unsauber gewirtschaftet zu haben, wie das «Tagblatt» schreibt. So soll er Forschungsaufträge und damit verbundene Gelder, die für die Universität bestimmt waren, an seine private Beratungsfirma umgeleitet haben. Ebenso habe es Unklarheiten in Bezug auf Abrechnungen für Stölzles Beratungsfirma gegeben, welche die Räumlichkeiten und das Inventar der Universität St.Gallen genutzt haben soll. In Bezug auf die Plagiatsaffäre an der HSG soll es sich bei Stölzle jedoch nicht um den Hauptangeklagten gehandelt haben.