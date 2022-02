Vorlesungen nur noch vor Ort – HSLU-Studierende sind genervt über Abschaffung des Livestream-Angebots

Weil die Vorlesungen an der HSLU nicht mehr live übertragen werden, sind die Studierenden vor Ort ins neue Semester gestartet. Viele haben dafür kein Verständnis: «Es ist unfair gegenüber positiv Getesteten sowie Personen aus der Risikogruppe», so eine Studentin.

«Ich verpasse alle Vorlesungen der ersten Woche an der Hochschule, weil ich an Corona erkrankt bin», sagt R.B. Die 23-Jährige studiert Wirtschaft an der Hochschule Luzern (HSLU). Während im vergangenen Semester die Vorlesungen noch per Zoom live übertragen wurden, kann man ab diesem Semester nur noch vor Ort am Unterricht teilnehmen: «Vier Tage vor Semesterbeginn erhielten wir die Information, dass mit der Abschaffung der Zertifikatspflicht auch das Streaming-Angebot für Studierende wegfällt. Diese kurzfristige Änderung nervt mich sehr.»

Für B. kommt die Aufhebung nämlich zu früh: «Corona ist nach wie vor Realität und es werden sich wohl demnächst viele Studenten anstecken, selbst geimpfte.» Diese werden dann ebenfalls in Isolation sitzen und den gesamten Unterricht verpassen, so B. «Wir wurden dazu angehalten, bei jeglichen Symptomen zuhause zu bleiben. Gleichzeitig bietet uns die Schule jedoch keine Möglichkeiten an, den verpassten Unterricht nachzuholen.» So gebe es auch keine Podcasts oder Videos, die das Nachholen der Vorlesung möglich machen würden.

«Als Angehörige der Risikogruppe bin ich verunsichert»

Auch zahlreiche andere HSLU-Studenten können den Wegfall des Angebots nicht verstehen. So etwa eine Studentin, die aufgrund einer Schwangerschaft zur Risikogruppe gehört. «Der Wegfall der Zertifikatspflicht und der Massnahmen in Kombination mit dem Präsenzunterricht verunsichern mich, trotz Impfung und Booster. Die Studiengangsleitung sagte zwar, wenn es nachgewiesene medizinische Gründe gibt, die einen Verzicht auf den Präsenzunterricht rechtfertigen, würde nach einer individuellen Lösung gesucht – diesen Nachweis besitze ich aber nicht.» Sie werde deswegen weiterhin persönlich an die Schule gehen, dabei aber eine Maske tragen.

Auch eine weitere HSLU-Studentin findet die Abschaffung des Streaming-Angebots nicht fair: «Mit dem Streaming gäbe es eine einfache Möglichkeit, gefährdeten Personen eine gute Alternative anzubieten. Dass dies nicht gemacht wird, ist unverständlich. Auch wenn die Zertifikatspflicht nicht mehr gilt, gibt es trotzdem noch gefährdete oder ängstliche Personen.»

«Für mich bedeutet es einen Rückschritt»

«Ich finde es eine verpasste Chance für modernere Unterrichtsformen», sagt ein 26-Jähriger, der an der HSLU im Wirtschaftsdepartement studiert. Für ihn bedeute es einen Rückschritt in der Digitalisierung und Flexibilisierung: «Eine Kamera für ein Streaming aufzustellen, ist schliesslich mit keinem grossen Aufwand verbunden. Das hatte vergangenes Semester gut funktioniert.»

Für Studenten, die Kinder hätten und auf Flexibilität angewiesen seien, erleichtere das Streaming den Studienalltag. Dieser Meinung ist etwa ein Wirtschaftspsychologie-Student. Er sagt weiter: «Man könnte sein Studium natürlich auch an einer Fernfachhochschule absolvieren, doch nicht jeder hat das Geld dafür.» Er und weitere Studierende finden, die Abschaffung des Streamings komme zu früh: «Es ist traurig, dass man die positiven Dinge, die man während der Pandemie lehrte, ignoriert und nun wieder zum Alten zurückkehrt. Wenigstens die freiwillige Alternative zu einem Live-Stream sollte bestehen bleiben.»

«Unterrichtsmodule online nicht in gleicher Qualität möglich»

Gemäss Saverio Genzoli, Sprecher der Hochschule Luzern, zeichnet sich eine Fachhochschule dadurch aus, dass sie sehr praxisorientiert ausgerichtet ist. «Im Rahmen vieler Unterrichtsmodule finden interaktive Sequenzen und Workshops statt, an denen eine Online-Beteiligung nicht in gleicher Qualität oder gar nicht möglich ist.» Die Qualität des Studiums zeichne sich zudem nicht nur durch den Unterricht aus, sondern auch durch persönliche Begegnungen, so Genzoli: «Der Wegfall dieser Möglichkeit wurde während der Corona-Pandemie von vielen Studierenden und Dozierenden sehr bedauert.»

Ein Zusatzangebot für Corona-Erkrankte gibt es laut Genzoli nicht: «Wenn Studierende oder Weiterbildungsteilnehmende während des Semesters an Corona erkranken und in Isolation müssen, wird dies gehandhabt wie bei anderen Krankheitsfällen auch.» Bei besonders gefährdeten Personen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werde jedoch im persönlichen Gespräch eine individuelle Lösung gesucht.



«Hochschulen werden nicht plötzlich zu Fernunis» «Die Bedürfnisse unter Studierenden bezüglich des Unterrichts sind sehr verschieden», sagt Toni Wäfler, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologe an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Zurzeit gebe es noch zu wenig konkrete Forschungsergebnisse: «Die einen schätzen die Struktur des Unterrichts vor Ort, die anderen die Flexibilität von Online-Angeboten», so Wäfler. Es sei jedoch anzunehmen, dass viele Studierende sich weiterhin die Flexibilität wünschen, die sie während Corona hatten: «Es werden wohl viele Hochschulen nach Corona einen Mix anbieten, der beide Unterrichtsformen ermöglicht.» Er denke aber nicht, dass es an Fachhochschulen und Universitäten plötzlich nur noch Fern-Unterricht gibt: «Viele Studierende schätzen den Austausch vor Ort.» In den zwei Jahren habe man sehr viel über Online-Unterricht gelernt, so Wäfler: «Man hat gesehen, dass man auch digital unterrichten kann. Was dabei gelernt wurde, soll man auch nach der Pandemie nutzen.»