Streit beigelegt : Huawei-Finanzchefin hat Kanada verlassen

Seit Ende 2018 sass die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei – und Tochter des Firmengründers – in Kanada fest. Jetzt machte ein Deal mit den US-Anklägern den Weg für die Rückkehr von Meng Wanzhou nach China frei.

Meng Wanzhou wendet sich nach der Entscheidung an die Medien: «Mein Leben wurde auf den Kopf gestellt.»

Hält sie sich an die vereinbarten Bedingungen, wird das Verfahren in einem Jahr ganz eingestellt.

Im Dezember 2018 war die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada auf Betreiben der US-Behörden festgenommen worden.

Die seit Jahren in Kanada festsitzende Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou kann nach einer Vereinbarung mit den US-Behörden nach China zurückkehren. Die US-Regierung zog am Freitag ihren Auslieferungsantrag zurück, ein kanadisches Gericht hob daraufhin alle Kautionsauflagen auf. «Meng Wanzhou steht es frei, Kanada zu verlassen», teilte das kanadische Justizministerium mit. Und das tat sie auch: Kurz darauf befand sie sich in einer Maschine der chinesischen Airline Air China Richtung Shenzhen.