Huawei könnte bei Suchmaschine Qwant einsteigen

Die Suchmaschine setzt auf den Datenschutz und will eine Alternative zu Google bieten.

Bank sagt «Oui»

Der Qwant-CEO Jean-Claude Ghinozzi bat die Aktionäre, der Finanzierung in Höhe von acht Millionen Euro zuzustimmen. Hubble könnte die Anleihen innerhalb von zwei Jahren «mit entsprechender Genehmigung» in Firmenanteile zwischen 5 und 7,5 Prozent umwandeln. Trotz Spannungen um Huawei hat die französische Staatsbank Caisse des Dépôts, die selbst Qwant-Aktien hält, der Unterstützung aus China zugestimmt. Eine Stellungnahme gegenüber «Politico» lehnte die Bank ab.

Die finanzielle Unterstützung könnte bedeuten, dass die chinesische Firma in Zukunft ein Mitspracherecht bei Qwant erhält. Dies zu einer Zeit, in der Huawei von mehreren Regierungen der Spionage beschuldigt und aus wichtigen Märkten verdrängt wurde, kommentiert «Politico». Huawei hat die Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurückgewiesen.