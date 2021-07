Weltraumteleskop repariert : «Hubble» ist nach einem Monat Sendepause endlich wieder einsatzbereit

Rund einen Monat war das Weltraumteleskop «Hubble» ausser Gefecht gesetzt. Schuld war ein Computerausfall. Nun wurde es in einer komplizierten Fernwartung reaktiviert.

1 / 8 Das Hubble-Weltraumteleskop befindet sich seit 31 Jahren im Orbit der Erde. REUTERS Doch im Juni 2021 hat der Computer, der die wissenschaftlichen Instrumente bedient, aber den Geist aufgegeben. REUTERS Lange war unklar, was genau das Problem ist. REUTERS

Darum gehts Das Hubbel-Weltraumteleskop leistet seit 30 Jahren wichtige Arbeit in der Weltraumforschung.

Doch Mitte Juni 2021 ging es plötzlich offline.

Lange war nicht klar, wo das Problem lag.

Nasa-Techniker haben es nun gelöst – erfolgreich.

31 Jahre sendete das Hubble-Weltraumteleskop der US-Weltraumbehörde Nasa zuverlässig Bilder und Daten zur Erde. Doch am 13. Juni 2021 war damit plötzlich Schluss. Grund dafür waren die Ausfälle einiger wichtiger Systeme, darunter das Rechnermodul, das für die Kontrolle und Koordination der wissenschaftlichen Instrumente an Bord des Teleskops zuständig ist. Sicherheitshalber setzte der Hauptcomputer daraufhin alle Instrumente in den «Safe-Mode».

Rund einen Monat später ist es Nasa-Technikern in einer komplizierten Fernwartung nun offenbar gelungen, Hubble zu reparieren. Nasa-Missionschef Thomas Zurbuchen zeigte sich am Freitag vom Erfolg des Kommandos überzeugt und gratulierte dem Team per Twitter.

«Hubble» bald wieder auf Kurs

Zunächst war ein aus den 1980er Jahren stammender Computer als Ursache vermutet worden. Nachdem auch ein Backup-Computer nicht ansprang, wandten sich die Techniker im Goddard Space Flight Center der grösseren und umfassenderen Befehls- und Dateneinheit zu, die 2009 bei der letzten «Hubble»-Wartungsmission von Astronauten im Aussenbordeinsatz installiert worden war. Sie schalteten auf deren Backup um – mit Erfolg, wie es nun hiess. «Hubble» dürfte, wenn weiterhin alles gut gehe, bald wieder seine Observationen aufnehmen, teilte die Nasa mit.

In 31 Jahren im All hat «Hubble» mehr als 1,5 Millionen Beobachtungen im Universum vorgenommen. Fünf Wartungsmissionen, die letzte 2009, sicherten den Betrieb des Teleskops. Bis Ende des Jahres will die Nasa einen Nachfolger, das «James Webb Space Telescope», ins All schicken.

