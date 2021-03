Nun also erstrahlt Lego-Luzern wieder in altem Glanz. In den letzten Monaten wurde die Stadt Luzern in die Werkstatt für die Aufhübschung gebracht. Und kürzlich wurden die Gebäude der Stadt Luzern wieder an ihrem Platz eingesetzt. Und danach kümmern sie sich laut der Sprecherin Gärtner noch um die Detailarbeiten, «denn auch die Bepflanzung wird an den Miniaturmassstab angepasst», so Ölhorn. Kurz vor Saisonstart werde dann auch die Reuss und der Vierwaldstättersee wieder mit Wasser befüllt und die Schiffe eingesetzt, heisst es im Bericht weiter.