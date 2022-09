Laver Cup: Hühnerhaut garantiert – Federer bittet zum letzten Tanz mit Nadal

Es ist so weit. Nach 25 Jahren auf der ATP-Tour tritt Roger Federer zurück. Heute Abend spielt er in einem letzten Doppel mit seinem langjährigen Rivalen und Freund Rafael Nadal gegen das US-Duo Jack Sock/Frances Tiafoe. Das Spiel findet im Anschluss an das Einzel von Andy Murray gegen Alex de Minaur statt. Startschuss für die Federer-Dernière ist also etwas nach 22 Uhr.