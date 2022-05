Vor Duell gegen Kanada: «Hühnerhaut» – Nati-Stürmer Tristan Scherwey über seinen WM-Moment

Bei der Nati läuft es an der WM in Helsinki hervorragend. Das auch, weil der Zusammenhalt im Team bestens ist. Dazu trägt Strahlemann Tristan Scherwey viel bei.

1 / 6 So kennt man ihn: Ein Lachen auf dem Gesicht von Tristan Scherwey (l.). REUTERS Bei ihm und der Nati läuft es an der WM bisher bestens: Vier Siege hat die Schweiz auf dem Konto. Urs Lindt/freshfocus Auf dem Eis ist Scherwey konzentriert. Urs Lindt/freshfocus

Vier Spiele, vier Siege: Wenn man sich nur diese Zahlen ansieht, kann man sagen, die Nati ist perfekt in die Hockey-WM in Finnland gestartet. Und mit jedem Sieg steigt das Selbstbewusstsein des Teams. Einer, dem man die Freude am Spiel, aber auch am Leben, stets ansieht, ist Tristan Scherwey. Der 31-jährige Fribourger trägt abseits des Eises fast immer ein Lächeln auf den Lippen. Auf dem Eis ist Scherwey aber keineswegs ein Lieber und Netter, da gibt er alles, wirft sich in jeden Schuss und checkt seine Gegner weg.

Das zeigte sich auch im Spiel gegen die Slowakei – ein veritables Geknorze. Die Schweizer kassierten viel zu viele Strafen, das war ihnen allen bewusst. Da zeigte sich der Team-Kitt bei der Nati. «Der Team-Spirit ist mega gut», sagt Scherwey. Dabei spricht er auch eine seiner Szenen an – «Hühnerhaut» hat er auch danach noch. Er hatte sich in einen Schuss der Slowaken geworfen, die Kollegen kamen und gratulierten ihm (siehe Video unten).

«Wir fressen jede Scheibe»

Funf Minuten zuvor hatte Captain Nico Hischier auf der Bank gesagt, nun komme keine Scheibe mehr durch, «wir fressen jede», so erzählt es Scherwey. Dann sei der Walliser raus und habe sich in den ersten Schuss geworfen. «Das ist ein Leader, die NHL-Spieler kommen hierher und gehen so voraus. Dann gibt es keinen Grund, dass wir nicht nachziehen. Das sind diese Momente, die es speziell machen», sagt Scherwey im Gespräch mit 20 Minuten. Das zeige, dass die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer extrem zusammengewachsen sei.

Scherwey schaut optimistisch nach vorne: «Wenn wir die Strafen massiv runterschrauben und den Teamgeist weiterziehen können, dann siehts gut aus. Wenn man mit vier Siegen starten kann, gibt das ein gutes Gefühl. Der Teamgeist trägt seinen Teil dazu bei.»

Stetes Wachstum ist das A und O

Zu seiner aufstellenden Art sagt Scherwey, dass er halt so sei, er verstelle sich keinesfalls. «Ich bin so, ich bin aufgestellt, ich bin glücklich. Natürlich habe ich auch meine Momente, wenn ich schlecht gelaunt bin. Ich bin aber ein Mensch, der viel Energie davon bekommt, wenn ich etwas Gutes tue. Es stellt mich auf, wenn jemand lächelt. Das tut mir gut, ich fühle mich gut. Ich probiere dankbar zu sein und die Leute zu respektieren.» Der Fribourger, der seit über zehn Jahren für den SC Bern spielt, bringt sich auch aktiv in der Garderobe ein.

Er sei einer, der auf der Bank ebenfalls sehr aktiv ist, er braucht das. «Ich probiere die Energie, den Flow rüberzubringen. Ich bin keiner, der eine grosse Klappe hat, ich rede gern, mache gerne Spässchen, aber nicht der, der in der Ecke sitzt.» Er glaubt an den Team-Spirit, das bringe Erfolg – die Zahlen geben ihm recht. Aber: Die Schweiz hat noch nichts gewonnen, das ist auch den Spielern klar.

Sie wissen, dass sie ruhig bleiben müssen, sie haben noch drei Gruppenspiele vor sich. Mit Kanada folgt am Samstag ein Top-Gegner. «Wir müssen die Aggressivität beibehalten, aber dürfen die Balance nicht verlieren», sagt Scherwey. Und weiter: «Wir wollen in den letzten drei Partien einen weiteren Schritt nach vorne machen. Wir wollen wachsen, das ist das A und O an einem Turnier. Wir sind bereits gut gewachsen, es ist nun ein guter Moment, um gegen Kanada zu spielen.» Für die Hockey-Nation Schweiz bleibt zu hoffen, dass Strahlemann Scherwey weiterhin das tut, was er am besten kann: lächeln und alles geben.