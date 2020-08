Ersatz für Perez in Silverstone

Hülkenbergs gelungenes Comeback: «Chance, auf die er gewartet hat»

Schafft es Nico Hülkenberg endlich auf das Podium? Mit Racing Point könnte der Formel-1-Rückkehrer tatsächlich eine Chance haben, muss dabei allerdings erst die Qualifikation meistern.

Hülkenberg im Cockpit: Bereits am Freitag absolvierte der Deutsche das 2. Freie Training in Silverstone.

Der 32-jährige Hülkenberg springt beim Grand Prix von Grossbritannien für den mit dem Coronavirus infizierten Mexikaner Sergio Perez ein. In einer Blitz-Aktion wurde er am Donnerstag gefragt, flog sofort nach England und sass am Freitag schon im Auto. Nach dem gelungenen Start geht es am Samstag um 15 Uhr in der Qualifikation um die Startplätze für das Rennen einen Tag später. «Jetzt hat er die Chance aufs Podium zu kommen. Hoffentlich schafft er es mal», sagte Steiner und spielte auf eine recht unschöne Statistik an.