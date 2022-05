Bümpliz BE: Hündin Leilyn schwer verletzt – «Man sah nur noch Fleisch und Knochen» 

Eine Hündin verletzte sich am Montagabend bei einem Spaziergang im Bümplizer Wald am Bein.

Wie der Hundebesitzer berichtet, war das Bein der Hündin stark verletzt. «Ein grosser Hautfetzen hing nach unten, man sah nur noch Fleisch und Knochen. Beim Ellenbogen hatte sie ein riesiges Loch», meint Riedo. Der Hundebesitzer geht davon aus, dass Leilyn in eine Falle getappt ist. «Ich bin stinksauer und verstehe nicht, wie jemand so etwas tun kann», sagt er. Am Dienstag habe Riedo zwei Stunden nach der Falle gesucht, aber nichts gefunden: «Es ist mir wirklich ein Rätsel.»

Ursache noch unklar

Nachdem die Tierambulanz und die Polizei nicht ausrücken konnten, fuhr der Besitzer seinen Hund selbst in die Kleintierklinik Bern. «In der Tierklinik sagte man mir, dass es eher unwahrscheinlich sei, dass Leilyn an einem Baumstamm hängengeblieben sei», meint der Besitzer. Laut Riedo sei die Wunde ein sauberer Schnitt und sehe aus, als käme sie von einer Rasierklinge. Die Kleintierklinik Bern konnte auf Anfrage von 20 Minuten noch keine Angaben zum Hergang der Verletzung machen. Es laufen derzeit Abklärungen.

«Ich will die Menschen in Bümpliz warnen, dass sie ihre Hunde an der Leine halten sollen. Die Gegend ist sehr beliebt bei Hundehalterinnen und -haltern», sagt Riedo. Seine Hündin Leilyn sei zwar über den Berg, werde aber momentan noch in der Kleintierklinik Bern behandelt.