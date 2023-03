Solothurner zeigt Tierklinik nach Tod ihres Hundes an

Nachdem ihre Hündin kurz nach der Operation verstorben war, zeigte die Halterin eine Solothurner Klinik an.

Die Halterin zeigte in der Folge zwei Mitarbeiter der Tierklinik unter anderem wegen Tierquälerei an.

Eine Hundehalterin wirft einer Tierklinik im Kanton Solothurn grobe Fahrlässigkeit vor. Wegen einer entzündeten Stelle oberhalb des Eckzahns brachte sie ihre Hündin in die Klinik, wo dieser mit Verdacht auf ein Krebsgeschwür zwei Zähne gezogen und ein Teil des Kieferknochens herausoperiert wurden, wie die «Solothurner Zeitung» berichtet.

Wieder zu Hause litt das Tier unter Fieber und Atembeschwerden, sodass die Besitzerin um halb sieben Uhr am Folgemorgen beim Notfalldienst der Tierklinik anrief. Ihr wurde gesagt, sie solle zu den regulären Öffnungszeiten, also ab acht Uhr, vorbeikommen – was sie auch tat.