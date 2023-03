Löhningen (SH): Hündin überrascht neuen Besitzer mit 14 Bernhardiner-Babys in einem Wurf

«Das kann nur mir passieren»

Der Rentner wollte daraufhin die Hündin dem Vorbesitzer zurückgeben – dass seine Miss schwanger ist, wusste er zum Zeitpunkt des Kaufes nicht. Doch sein Sohn intervenierte. «Er sagte, dass ich mich für Miss entschieden habe – mit allem, was dazu gehört.» Brülhart hörte auf seinen Sohn und behielt seine schwangere Bernhardinerhündin. «14 Welpen sind schon sehr selten – das kann nur mir passieren», sagt er.

Mittlerweile geht im Hause Brülhart die Post ab: Die knapp sieben Wochen alten Welpen laufen im Wohnzimmer und im extra errichteten Aussengehege umher und stellen so einigen Unfug an. Entdecken sie nicht gerade die Welt, liegen sie gerne auf einem Haufen und spielen miteinander.

14 Welpen in einem Wurf: Charly Brülhart aus Löhningen (SH) kaufte eine Bernhardinerhündin, die beim Kauf bereits schwanger war. Brülhart erfuhr davon erst bei der Tierärztin.

Kosten von knapp 15’000 Franken

Doch nicht nur wenig Schlaf war die Folge der überraschenden Schwangerschaft, auch finanziell bekam es der Rentner zu spüren. Rund 15’000 Franken hat der Hundepapa mittlerweile für seine Welpen ausgegeben. Alle sind geimpft, entwurmt und gechippt. «14 Kilo Futter alle zwei Tage essen die Kleinen mittlerweile», so Brülhart.

Auf der Suche nach neuen Besitzern

Behalten könne und wolle er die Hunde nicht. «Dafür habe ich zu wenig Platz. Und es wäre auch nicht fair den Tieren gegenüber.» Einen Welpen will Brülhart jedoch behalten. In diesen habe er sich auf Anhieb verliebt. «Die Zeichnung eines Tieres gleicht dem Logo der Kloten Flyers – meinem Lieblings-Eishockeyverein. Diesen gebe ich nicht weg.»

Sieben Welpen haben bereits ein neues Plätzchen gefunden. Am Karfreitag wird der erste abgeholt. «Vier Männchen und zwei Weibchen sind noch zu vergeben. Doch es ist schwierig, ein geeignetes Plätzchen für sie zu finden.»

Einfach loswerden will der 75-Jährige die Hunde nämlich nicht. Sie sollen an ein Plätzchen mit viel Auslauf kommen, bei dem sich die neuen Besitzer auch wirklich für den Hund interessieren und ihm ein schönes Zuhause ermöglichen können.

Gratis seien die Hunde ebenfalls nicht, betont Brülhart. «Wer ein Bernhardinerjunges haben will, muss 1500 Franken bezahlen.» Zudem müsse er ihm ein Versprechen abgeben, so der 75-Jährige: «Ich will alle meine Welpen während einer Reise durch die Schweiz besuchen können. Das ist mir wichtig.»