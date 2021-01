«Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen», sagt Borka Stojkovic aus Gossau SG, die Besitzerin der neunjährigen Malteserhündin Lady. Die Hündin wurde am Samstag in Winden TG schwer am Kopf verletzt. So sehr, dass das linke Auge bald operativ entfernt werden muss. Ereignet hat sich der Vorfall bei der Wirtschaft zum Klösterli.