Alain Sutter

«Nicht der Zeitpunkt, um Spieler auf den Platz zu schicken»

Der Sportchef des FC St. Gallen bezieht eine klare Stellung in der Frage um Geisterspiele und sagt: «Für mich stimmen zu viele Sachen nicht. So ist es ein Gewürge.»

Sutter spricht sich gegen Geisterspiele aus: «Es passt für mich nicht in die Zeit, in der wir uns im Moment befinden.»

Der FC St. Gallen spielt die beste Saison seit Jahren. Und er droht zu verlieren, was er sich aufgebaut hat. Dann nämlich, wenn die Saison in der Super League abgebrochen wird. Ein möglicher Meistertitel aber ist im FCSG-Livetalk «Espenrunde» überhaupt kein Thema, das Wort fällt gar nicht erst.

Dafür diskutieren St. Gallens Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter über Grundsatzfragen – und wie es weitergeht im Schweizer Fussball. Was, wenn der Bundesrat am 27. Mai entscheidet, dass Geisterspiele ab 8. Juni in der Super League möglich sind. Will man dies denn auch?