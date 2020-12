Rassismus an St.Gallen-Match : Hüppi wendet sich in einem offenen Brief an rassistischen Zuschauer

Ein Fan des FC St. Gallen hatte im Juni einen Spieler des FC Zürich rassistisch beleidigt. Mangels Beweisen kommt er nun ohne Busse davon. FCSG-Präsident Hüppi will dies nicht hinnehmen und fordert den Mann auf, gradezustehen.