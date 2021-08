Grossartige Leistung von Jason Joseph! Der Schweizer hat im Vorlauf über 110 m Hürden bei den Olympischen Spielen in Tokio überzeugt. In seinem Vorlauf wurde der Basler in 13,31 Sekunden Zweiter und stellte damit eine neue Saisonbestleistung auf. Den Schweizer Rekord verpasste er jedoch. Das aber nur knapp, fehlten ihm doch nur 2 Hundertstel. Am Mittwoch um 4 Uhr findet der Halbfinal statt, der Final am Donnerstag um 4.55 Uhr.