Nach WM-Sieg: «Huere geil» im Odermatt-Interview – SRG-Ombudsstelle muss ran

Die Glücksgefühle bei Marco Odermatt nach dem WM-Sieg in der Abfahrt waren gross. Noch nie habe er solche Emotionen erlebt, berichtete der Ski-Star im Interview mit 20 Minuten. Ein weiteres Interview beim SRF sorgte allerdings dafür, dass die SRG-Ombudsstelle eingreifen musste.

Moderator Paddy Kälin meinte: «Ist das – Entschuldigung für das Wort – aber nicht einfach ‹huere geil›, wenn man dies erleben darf?» Marco Odermatt antwortete: «Ja, unglaublich, es ist ‹huere geil›.» Die Wortkombination ‹huere geil› sorgte für eine Beschwerde eines Familienvaters, wie «Kleinreport» schreibt. Der Vorwurf: «Wieso muss in einer Livesendung an einem Sonntagmittag, die ich mir mit meinen kleinen Kindern anschaue, sogar der Moderator explizit ‹huere geil› sagen und vom Idol meiner Jungs wiederholen lassen? Die haben sich beide sofort zu mir umgedreht und mich fragend angeschaut.»

Kein Verstoss gegen den Schutz Minderjähriger

Doch die Ombudsstelle schmetterte die Beschwerde ab. In einer offiziellen Stellungnahme betonte man, dass sich Kälin und Odermatt in einer Situation voller Freude und Emotionen befunden hätten. Der Beanstander verknüpfe das Wort «huere» automatisch mit «Hure» und «geil» mit «sexuell erregt», mutmasst die Ombudsstelle. Dabei seien «huere» und «Hure» also Prostituierte keine Synonyme.