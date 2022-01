Seine Sicht – Hürlimann äussert sich aus der Distanz über die Zuger Sexaffäre

An der Feier sei viel Alkohol getrunken worden. Hürlimann habe sich im Verlauf der Feier «vollkommen abgeschossen». Berichtet wird unter anderem über Erinnerungslücken am kommenden Tag und wie die Polizei später vor Hürlimanns Tür stand. Neben der Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft wird auch der Umgang von Hürlimann und seiner Ehefrau mit der Situation beschrieben.

Hürlimann hat sich zurückgezogen

Hürlimann schaue heute «nur noch selten» auf das Thema zurück, wie er in einem Interview zum erschienenen Artikel sagt: «Aber wenn, dann denke ich daran, wie alles auch ganz anders hätte kommen können. Was, wenn die Sache weniger aufgebauscht worden wäre, die Staatsanwaltschaft das Ganze defensiver angegangen wäre? Auf der anderen Seite: Was, wenn die Zeugen mich damals nicht so deutlich entlastet hätten?» Für ihn hätte es schlimmer kommen können, sagt er.