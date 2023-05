Tennis: Marc-Andrea Hüsler fliegt beim ATP-Turnier in Rom raus

Stan Wawrinka hat in extremis die erste Runde beim Madrid Open überstanden. Der 38-jährige Schweizer, der mit einer Wildcard beim Turnier antritt, setzte sich am Dienstag in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy (ATP 39) durch. Wawrinka zeigte einmal mehr seinen starken Willen. Der Startsatz ging nämlich verloren, doch der Routinier gab nicht auf und triumphierte am Ende im Tiebreak. Jetzt steht Wawrinka ein grosser Brocken im Weg – Andrej Rublew, die Weltnummer 6. Dieser gewann zuletzt das Turnier in Monte Carlo. Am Donnerstag steht in Madrid noch Marc-Andrea Hüsler im Einsatz. (fss)