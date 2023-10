Hüttlingen TG: Lenker (21) rast mit 152 km/h durch 80er-Zone und flüchtet vor Polizei 

In Gossau SG wurde ein Raser mit einer Geschwindigkeit von 152 km/h gemessen. (Symbolbild)

Die Kapo TG führte am Samstag Geschwindigkeitskontrollen durch.

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Samstagnachmittag an der Hauptstrasse H14 zwischen Eschikofen TG und Hüttlingen TG Geschwindigkeitsmessungen durch. Kurz nach 14.30 Uhr wurde in Fahrtrichtung Hüttlingen ein Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 152 km/h gemessen. Wie die Kapo TG mitteilt, überschritt der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, nach Abzug der Sicherheitsmarge, um 67 km/h. Das entspricht einem Raserdelikt.