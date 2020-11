Mit der Konzernverantwortungsinitiative in der Schweiz erhofft sich dos Santos, dass Syngenta Verantwortung für die Folgen des Pestizidunfalles übernimmt.

2013 verteilte ein Flugzeug Pestizide über ein Schulhaus in Brasilien.

Es war ein Tag wie jeder andere im brasilianischen Dorf Rio Verde. Die Schulkinder von Hugo dos Santos ’ Klasse spielten im Hof, als sie die Rotoren eines Flugzeuges lärmen hörten. «Einige sprangen dem Flugzeug nach», erzählt er. «Plötzlich sah ich, wie Gift vom Himmel wie Nieselregen auf die Schule und in mein Essen regnete .»

Seit diesem Tag verbindet d os Santos mit der Schweiz eine Leidensgeschichte: Denn das versprühte Pestizid Engeo Pleno stammte von der Schweizer Chemiefirma Syngenta. Das Pestizid enthält den Stoff Thiamethoxam. Aufgrund seiner Gefährlichkeit für Bienen hatte die brasilianische Umweltbehörde I bama die Anwendung von Thiamethoxam über Maisfelder n per Flugzeug, wie es im Fall von dos Santos der Fall war, 2012 verboten. Das Flugzeug war im Namen de r brasilianischen Fluggesellschaften Aerotex unterwegs.

Die Folge des Vorfalls: Seit diesem Tag pla g en dos Santos täglich starke Kopfschmerzen. An den Tag, an dem er diese erstmals spürte, erinnert sich dos Santos noch genau: «Ich bekam Atemprobleme, Kopfschmerzen. Den Schüler n ging es gleich. Wir gingen alle ins Spital. Die Kinder fühlten sich alle schlecht und sagten mir, dass sie nicht sterben wollten. Auch ich dachte in dem Moment, dass ich sterben werde. Diesen Moment werde ich nie vergessen», erzählt er im Videogespräch.