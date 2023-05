Hugo Gaston: Tennis-Rüpel kriegt Mega-Strafe

Beim Tennis-Turnier in Madrid leistete sich Hugo Gaston eine Unsportlichkeit.

Rund 110’000 Franken Preisgeld hat sich Hugo Gaston (ATP 108) in der laufenden Saison bislang erspielt. Nun wurde der französische Tennis-Profi mit einer exorbitant hohen Geldbusse von 140’000 Franken bestraft, die seine Einnahmen aus dem Sport sogar übertrifft. Doch was war passiert?

Beim Masters-1000-Turnier in Madrid griff der 22-Jährige in seinem Zweitrunden-Match gegen den Kroaten Borna Coric (ATP 16) bei Satzball gegen sich während eines Ballwechsels und kurz vor einem einfachen Smash seines Gegners plötzlich in seine rechte Hosentasche.