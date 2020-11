«Ein Frühstücksei der besonderen Art...», heisst es am Mittwoch in einem Post auf der Facebook-Seite der Kantonspolizei St. Gallen. Gelegt hatte es ein Huhn, das von der Polizei gerettet werden musste. Vor einigen Tagen hatte es sich nämlich am frühen Morgen in Wil verirrt. «Im Zickzack sprang das Tier über die Strasse und rettete sich schliesslich aufs schützende Trottoir», heisst es auf Facebook.