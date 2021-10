Zur Person

Mechtild Missia

Mechtild Missia wurde im Kongo geboren. Mit neun Jahren kam sie in die Schweiz. «2015 war ich nach langer Zeit wieder in meinem Geburtsland. Und war schockiert über die Armut» , so die gelernte Pflegefachfrau. Auf dem Heimweg im Flieger habe sie sich gefragt, was sie verändern könne. «Ich gründete die Missia Fondation Femmes Modern.» Die Nichtregierungsorganisation setzt sich für Frauenrechte ein. «Wir integrieren Frauen in die Arbeitswelt, gewähren Mikrokredite und leisten Aufklärungsarbeiten.» Missia ist ausserdem Vize-Präsidentin der kongolesischen Partei NKITA.