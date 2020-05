Hummeln – cleverer als gedacht

Dass Tiere eine Fähigkeit erlernen und weitergeben können, kannte man bisher von Affen und Vögeln. Doch auch Hummeln sind dazu in der Lage, wie britische Wissenschaftler 2016 nachwiesen. Konkret gelang es ihnen, 23 von 40 Bienen so weit zu bringen, dass sie an den Schnüren zogen, um an Futter zu kommen. Bei den Bienen, die kein Training bekommen hatten, schafften das nur 2 von 110. Bei den Bienen, die die anderen Bienen beim Training beobachtet hatten, konnten 60 Prozent später die gleiche Technik anwenden. Wenn man eine trainierte Biene in einen Bienenstock steckte, verbreitete sich das Spezialwissen der Biene dort schnell.