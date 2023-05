Mats Hummels: BVB-Verteidiger verlängert seinen Vertrag

Der FC Luzern will sich offenbar bei Liga-Konkurrent St. Gallen bedienen. Stürmer Emmanuel Latte Lath (24) soll im Sommer in die Zentralschweiz wechseln. Der Ivorer ist aktuell von Atalanta Bergamo an die Espen ausgeliehen, eine definitive Übernahme ist den St. Gallern laut dem «Tagblatt» aber zu teuer. Darum hofft nun der FCL auf den Zuschlag, entsprechende Gespräche sollen bereits fortgeschritten sein. Als Ablöse stehen rund eine Million Franken im Raum. In der aktuellen Saison erzielte Latte Lath in 29 Spielen elf Tore und bereitete drei weitere vor. (law)