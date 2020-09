1 / 22 Taika Waititi entwickelte sich über die letzten zehn Jahre zum Sprachrohr aller Outsider. Seit der Neuseeländer in Hollywood Fuss fasste, hat der selbst ernannte polynesische Jude die Aufmerksamkeit der Privilegierten. Instagram taikawaititi Humor tut nicht nur der Seele gut. Waititi sieht darin ein potentes Ventil für Gesellschaftskritik. In einem Interview zu dessen Nazi-Satire «Jojo Rabbit» erklärte der Regisseur: «Diktatoren hassen es, wenn man über sie lacht.» Instagram taikawaititi Humor darf man nicht mit Ignoranz verwechseln. Waititi nimmt die Geschichtsschreibung durchaus ernst. «Sich lustig zu machen, ist ein Weg, die Mächtigen zu entmachten», so der Regisseur. Auf welcher Seite er steht, ist klar. imago images/Prod.DB

Darum gehts Der Neuseeländer Taika Waititi (45) wird auch beim vierten «Thor-Film» «Thor: Love & Thunder», der im Februar 2022 in die Kinos kommt, Regie führen.

Er hat im Februar als erster Maori einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch zur Nazi-Satire «Jojo Rabbit» gewonnen.

2019 wurde seine Vampir-WG-Mockumentary «What We Do In The Shadows» zur TV Show.

Waititis Erfolgsrezept: «Humor ist die beste Waffe gegen Diktatoren.»

Der vierte Thor-Film «Thor: Love & Thunder» soll nach aktuellem Stand am 10. Februar 2022 ins Kino kommen. Darin gibt es neben Chris Hemsworth (37) als Thor auch ein Wiedersehen mit dem Regisseur des dritten Teils, Taika Waititi (45). Und Hemsworth zeigte sich in einem Interview mit «Elle Man» begeistert: Er habe noch mehr Spass beim Lesen des Drehbuchs gehabt als beim vorherigen Film

2017 war das Jahr, in dem Taika Waititi die drohende Superhelden-Müdigkeit abwandte . Seit «Thor: Ragnarok» lieben jedoch weit mehr als Kritiker den so schnörkellosen wie cleveren Schmäh des Neuseeländers . Als der Regisseur im Januar mit der Nazi-Satire «Jojo Rabbit» für mehrere Oscars nominiert wurde, zog jedoch kurzzeitig ein Raunen durch Hollywood .

«Darf man über das Nazireich lachen?» – «Unbedingt», meinte Waititi in einem Interview kurz vor der Preisverleihung. «Humor ist die stärkste Waffe gegen Diktatoren. Indem man über sie lacht, kann man sie ein Stück weit entmachten.» Ausserdem geht es ihm ja genau darum, Diskussionen anzuzetteln.

Waititi bringt Menschlichkeit nach Hollywood

«Jojo Rabbit» erhielt Im Februar den Oscar für das b este adaptierte Drehbuch , und Waititi wurde zur ersten Person mit indigenem Hintergrund, die den Preis in einer Storytelling- Kategorie gew ann . Letzteres ist wichtig, denn in der privaten Biografie des Regisseurs gründet nicht nur dessen Erfolg, sondern auch sein riesiges Potenzial.

Taika Waititi ist als Sohn eines Maori-Künstlers und einer Nachfahrin jüdischer Russen in einem im von Kolonialismus gebeutelten Neuseeland a ufgewachsen. Sein vielschichtiger Hintergrund gibt ihm die nötige Authentizität, die Problemherde der Gesellschaft zu erklären.

Mit Humor , Feingefühl und etwa s Glück s chafft Taika Waititi Völkerverständigung – einen Film nach dem anderen, wie ein Blick ins Archiv beweist.

«Two Cars, One Night» (2005)

Der Kurzfilm war Taika Waititis erster Film überhaupt. Er wurde prompt für einen Oscar nominiert. Legendär: Waititi stellte sich während der Show zur Ankündigung seiner Kategorie schlafend. Damals ging er leer aus.

Die Handlung: Ein 9-jähriger Bub und ein 12-jähriges Mädchen sitzen nachts in zwei Autos und unterhalten sich. Der Junge hat einen Kumpel dabei, der glaubt, schwul zu sein, und lieber ein Buch liest als beim Flirten zu helfen.

Darum geht es wirklich: Gender-Stereotypen.

«Boy» (2010)

Das Coming-of-Age-Drama brach in Neuseeland Rekorde und brachte Waititi eine Nominierung für den «Grand Jury Prize» am Sundance Film Festival.

Die Handlung: Boy lebt mit seinem jüngeren Bruder Rocky, mit Cousins und Cousinen, aber ohne Eltern auf einem Hof bei Waihau Bay. Er verehrt Michael Jackson und seinen Ex-Knacki-Dad.

Darum geht es wirklich: Kolonialnarben. Segregation und die Folgen, von Drogenmissbrauch über Armut bis hin zu Kriminalität.

«What We Do In The Shadows» (2014)

Die Idee zur Mockumentary sei entstanden, als Waititi und sein Freund und regelmässiger Kollaborationspartner Jemaine Clement «in dunklen, kalten Häusern lebten, in denen niemand das Geschirr spülte». 2019 landete der US-Sender FX mit der TV-Adaption einen Serienhit.

Die Handlung: Drei Vampire kämpfen in Wellington mit den Tücken des WG-Alltags.

Darum geht es wirklich: Verschiedenste Formen der Diskriminierung.

«Hunt For The Wilderpeople» (2016)

Für die Abenteuer-Komödie konnte Waititi seinen Hollywood-erprobten Landsmann Star Sam Neill («Jurassic Park») verpflichten.

Die Handlung: Teenager Ricky Baker wurde von seiner Mutter verstossen und landet mit seinem widerwilligen Ziehvater auf einer Odyssee im Busch.

Darum geht es wirklich: Einsamkeit und das Gegenteil: Familie, Freundschaft.

«Thor: Ragnarok» (2017)

Man munkelt, dass Marvel den damaligen Underdog wegen «What We Do In The Shadows» für das Superhelden-Epos engagierte. Der Schritt zahlte sich aus: Kritiker sprachen vom witzigsten Marvel-Film aller Zeiten.

Die Handlung: Thor hängt ohne seinen mächtigen Hammer in einer fremden Welt fest, während seine Gegenspieler die Götterdämmerung planen.

Darum geht es wirklich: Auch unter dem Marvel-Schleier gibts Genderrollen- und Kolonialismus-Aufklärung; glossier als gewohnt, aber spürbar.

«Jojo Rabbit» (2020)

Für d ie Nazi-Satire erhielt der Neuseeländer einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Wer es schafft, dass die Welt gemeinsam über Hitler lacht, hat weit mehr verdient.

Die Handlung: Der 10-jährige Jojo tut sich in der Hitlerjugend schwer damit, mitzuhalten. Er holt sich bei seinem imaginären Freund Adolf Hitler Rat, zu Hause wird er mit seiner Ideologie konfrontiert.