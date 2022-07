Champions-League-Quali: «Hund angeschlagen» – Ancillo Canepa verzichtet auf FCZ-Reise nach Baku 

Im Februar 2021 sorgte Hund Chilla in der Super League mit einem Platzsturm für Furore.

Nur wenige Stunden nach der 0:4-Niederlage in Bern ging es für die Spieler vom Meister FCZ schon wieder weiter. Am Dienstagabend trifft man in der CL-Quali auf Karabach Agdam aus Aserbaidschan. Die Reise, die die Zürcher antreten mussten, ist lang – die Spielstätte ist mehr als 3000 Kilometer entfernt.