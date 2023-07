Hund beisst Velofahrer – Halter muss über 6000 Fr. zahlen

Der Mischling attackierte in der Folge prompt einen Velofahrer und biss diesen in die Wade.

Im vergangenen Dezember war ein Rentner mit dem Mischlingshund seiner Schwägerin im Raum Aarau unterwegs, als es zu einem Zwischenfall kam: Als ein Velofahrer den Mann und seinen Hund in geringem Abstand überholte – was er per Klingel angekündigt hatte –, rannte ihm das Tier nach und biss ihn in die Wade. Der 72-jährige Halter konnte dies trotz Zurückpfeifen des Hundes nicht verhindern, zumal er den Hund nicht angeleint hatte. Die blutende Wunde des Velofahrers musste in der Folge ärztlich behandelt werden.